Происшествия

Житель Дновского района ударил топором сожительницу и лишится свободы на 2 года и 8 месяцев

Житель Дновского района приговорен к лишению свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей сожительнице, сообщили Псковской Ленте Новостей в местной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что 26 ноября 2019 осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства в жилом доме в дер. Морино, в ходе словесного конфликта со своей сожительницей, с целью причинения ей физической боли, страданий и телесных повреждений, взял в правую руку топор и нанес клином топора женщине не менее одного удара в область левой кисти. В результате женщина получила раны тыльной поверхности левой кисти, которое повлекло причинение легкого вреда здоровью.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке судебного производства.

За совершенное преступление приговором суда жителю Дновского района назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев 2 дня с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.