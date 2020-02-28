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Злостный неплательщик алиментов из Псковской области отправится в колонию-поселение за нежелание работать

11.03.2020 22:09|ПсковКомментариев: 0

Жителя Дновского района решением районного суда за неоднократную неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей осудили на 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно. Однако, как сообщили Псковской Ленте Новостей в местной прокуратуре, осужденный проигнорировал предписание уголовно-исполнительной инспекции о явке в различные организации Дновского района для трудоустройства, тем самым уклонившись от исполнения приговора. 

В связи с этим начальник Порховского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области обратился в суд с представлением о замене неотбытого наказания в виде исправительных работ, назначенных приговором суда, на лишение свободы.

Представление рассмотрено, поддержано прокурором, осужденному заменено назначенное приговором суда наказание на лишение свободы сроком на 1 месяц 20 дней с отбыванием в колонии-поселении.

Источник: Псковская Лента Новостей
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