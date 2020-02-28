Происшествия

В Плюсском районе следователи выясняют обстоятельства гибели на пожаре пожилой женщины

10 марта 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в жилом доме в деревне Заянье Плюсского района обугленных человеческих останков. По данному факту Псковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области проводится доследственйная проверка, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном СУ СК РФ.

По предварительным данным, в ходе пожара погибла 71-летняя хозяйка дома.

Полученные в ходе неотложных следственных действий данные свидетельствуют о наиболее вероятной причине пожара – короткое замыкание электропроводки на веранде, но не исключаются другие версии произошедшего.

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В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Назначена медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. Выяснение обстоятельств трагедии продолжается.