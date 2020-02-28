Происшествия

Пскович задержан при попытке скрыться с украденной косметикой

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, совершившего хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

11 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Яна Фабрициуса - сработала кнопка тревожной сигнализации. Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 32-летнего псковича, который похитил из торгового зала косметические средства и попытался скрыться.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.