Происшествия

За кражу денег с банковской карты наказана жительница Новосокольнического района

26-летняя жительница Новосокольнического района привлечена к уголовной ответственности за кражу денежных средств с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Приговором Новосокольнического районного суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с банковского счета).

В суде установлено, что 11 ноября 2019 года около 10.00 женщина, находясь в доме потерпевшей в деревне Брагино, воспользовалась отсутствием хозяйки и завладела ее банковской картой, пин-код от которой знала. Затем она отправилась к банкомату, установленному на улице Советской, 5, и произвела операции по снятию денег с чужого банковского счета в размере 9 200 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.