Происшествия

Поврежденный самосвалом газопровод пришлось ремонтировать в деревне Неелово-2

Газопровод, поврежденный самосвалом, пришлось ремонтировать в деревне Неелово-2 Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, происшествие случилось 10 марта, вечером 11 марта газоснабжение было полностью восстановлено.

Водитель грузового автомобиля КАМАЗ при проезде под воздушным газопроводом низкого давления с поднятым кузовом повредил участок трубы.

В результате без газоснабжения оставались пять частных домов по улицам Юбилейной, Цветочной и Радужной.