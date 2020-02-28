Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича, похитившего продукты в магазине на Труда

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении продуктов питания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 11 марта в охраняемом объекте - магазине на улице Труда - сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который совершил хищения из торгового зала.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.