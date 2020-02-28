Происшествия

Двух пьяных водителей остановили полицейские в Великих Луках

Двух нетрезвых водителей остановила полиция в Великих Луках. Ранее они уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

Так, днем 7 марта у дома по проспекту Гагарина стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Ауди». Выяснилось, что управлял машиной 49-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще один нетрезвый 22-летний горожанин на автомашине «Мазда» был выявлен утром 9 марта.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.