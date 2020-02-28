Происшествия

Жители Псковской области фиктивно зарегистрировали граждан Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии

В Псковской области полиция установила подозреваемых в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, в областном центре в доме по улице Бродского 59-летняя не работающая псковичка фиктивно зарегистрировала пятерых граждан Узбекистана. Женщина дала признательные показания.

В доме в деревне Александровка Псковского района 47-летний безработный местный житель фиктивно зарегистрировал двух граждан Таджикистана.

А в доме в деревне Долосцы Себежского района 61-летняя пенсионерка осуществила фиктивную регистрацию трех граждан Белоруссии.

По данным фактам полицией проводятся проверки.