Происшествия

Найденная в бессознательном состоянии на улице в Великих Луках учительница скончалась в больнице

9 марта, около 17.00, на улице Гоголя в Великих Луках обнаружили женщину в бессознательном состоянии. Ее доставили в великолукскую городскую больницу, но уже в 23.00 женщина скончалась.



Как сообщает Луки.ру со ссылкой на руководителя следственного отдела по городу Великие Луки СУ СК России Станислава Кожевникова, женщине было 45 лет, она работала педагогом. Как стало известно Луки.ру из собственных источников, она преподавала в школе №13.

По словам руководителя следственного комитета, на теле женщины были обнаружены травмы. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются детали произошедшего. Только после этого будет известно, от чего скончалась учительница.