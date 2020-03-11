Происшествия

Мужчина, сбивший пешехода на улице Труда в Пскове, может получить до двух лет лишения свободы

Прокуратурой города Пскова направлено в суд уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в совершении ДТП, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в ходе следствия установлено, что 28 августа 2019 года обвиняемый, двигаясь задним ходом у дома №53 по улице Труда в Пскове, совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП мужчине причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома шейки левой бедренной кости, ушиба мягких тканей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.1 ст.264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.