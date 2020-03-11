18-летнего молодого человека будут судить за кражу кассет для бритья в одном из псковских магазинов

До двух лет тюрьмы может получить молодой человек, укравший сменные кассеты для бритья в псковском магазине.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в январе 18-летний мужчина, похитил из псковского магазина продукцию, в том числе сменные кассеты для бритья, на сумму более 9 тыс. рублей.
С похищенным имуществом молодой человек с места преступления скрылся и распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.
Санкция ч.1 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.