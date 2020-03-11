Происшествия

Псковича будут судить за полученный обманом кредит

Псковича обвиняют в мошенничестве - он оформил на сайте микрофинансовой организации заявку на оформление потребительского займа в 15 тысяч рублей, предоставив данные другого человека. Таким образом он фактически похитил денежные средства.

Как сообщили Псковской Лента Новостей в прокуратуре Пскова, в отношении жителя Пскова 1992 года рождения уже утвержден обвинительный акт по уголовному делу в связи с тайным хищением чужого имущества путем обмана.

В ходе дознания установлено, что 3 июля 2019 года обвиняемый, используя чужой компьютер, зашел на сайт микрофинансовой организации, заполнил онлайн-заявку на оформление займа, не имея при этом ни возможности, ни намерения выполнять условия договора. Вместо своих данных в анкету на сайте он ввел данные владельца компьютера, таким образом он обманул сотрудников МФО, принявших решение о приеме клиента на обслуживание.

Санкция за такое преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.