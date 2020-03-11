Происшествия

Псковичу грозит 10 лет тюрьмы за нападение на женщину и кражу ее сумки

Прокурор города Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, который совершил разбой с применением насилия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской прокуратуры, в декабре 2019 года пскович на улице Советской напал на незнакомую женщину.

Он нанес потерпевшей удары стеклянной бутылкой по голове, в ходе потасовки женщина упала. Преступник вырвал у потерпевшей сумку и скрылся с места преступления.

Женщине причинен материальный ущерб на общую сумму более чем 4 тыс рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 162 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.