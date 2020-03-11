Происшествия

Обстоятельства гибели двух мужчин в Себежском районе выясняют следователи

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

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12 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в Залосемском озере вблизи деревни Горняя тел двух мужчин. По данному факту Опочецкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, пострадавшими являются двое местных жителей, которые накануне вдвоем ушли из дома на рыбалку. Их тела были извлечены из воды силами водолазной группы в ходе поисково-спасательных работ.

В настоящее время следователи проводят проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.