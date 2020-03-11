Происшествия

Восемь человек эвакуировано при пожаре в стругокрасненской деревне Катежно

В 10.11 12 марта на улице Ветеранов в деревне Катежно Стругокрасненского района в кухне в двухкомнатной квартире огнем повреждены подоконник, буфет и микроволновка на площади 1 кв. метр, закопчено.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в микроволновке. Спасена квартира, эвакуировано 8 человек.

В 01.32 13 марта сгорели нежилой дом площадью 6 на 8 метров и надворная постройка 4 на 10 метров в деревне Гавры Красногородского района. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в надворную постройку. Спасены дом и 6 хозяйственных построек.