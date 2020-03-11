Происшествия

Росгвардейцы задержали похитившего дюжину консервных банок псковича

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже 12 банок рыбных и мясных консервов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение сигнале «Тревога» 12 марта из магазина на Рижском проспекте.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукцию на сумму в 1659 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.