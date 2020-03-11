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Руководитель коммерческой организации в Пыталовском районе осуждена за контрабанду леса

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 53-летней жительницы Пскова. Приговором Пыталовского районного суда она признана виновной в контрабанде, то есть незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района.

В суде установлено, что в период с 20 февраля 2015 года по 3 октября 2015 года злоумышленница путем недостоверного декларирования сведений о производителе товара незаконно переместила железнодорожным транспортом через таможенную границу лесоматериал круглый из ели таможенной стоимостью более 6 000 000 рублей, рыночной стоимостью более 3 000 000 рублей.

В связи с предоставлением ею таможенному органу недостоверных сведений о производителе данного товара неправомерно была применена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 13% от таможенной стоимости товара, тогда как при достоверном декларировании сведений о производителе товара такая ставка вывозной таможенной пошлины составила бы 80%.

Изложенное повлекло уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в размере более 6 000 000 рублей.

Несмотря на непризнание подсудимой своей вины, суд с учетом позиции государственного обвинителя признал ее виновной в совершении инкриминированных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 300 000 рублей.

Иск прокурора о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, признан судом подлежащим рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда не вступил в законную силу.