Происшествия

Житель Пыталовского района осужден за применение насилия в отношении сотрудников ГИБДД

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Приговором Пыталовского районного суда он признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района.

В суде установлено, что 10 августа 2018 года злоумышленник, препятствуя осуществлению инспекторами ДПС своих полномочий по пресечению совершенного им административного правонарушения, осознавая, что они находятся при исполнении своих служебных обязанностей и являются представителями власти, нанес одному из инспекторов два удара рукой в область лица, а другому инспектору – один удар головой в область губы, чем причинил им физическую боль.

Несмотря на непризнание подсудимым своей вины, суд с учетом позиции государственного обвинителя признал его виновным в совершении инкриминированного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Кроме того, по решению суда осужденный обязан возместить моральный вред в размере 10 000 рублей каждому из потерпевших.

Приговор суда не вступил в законную силу.