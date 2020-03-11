Происшествия

Две женщины попались на магазинных кражах в Пскове

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в хищении. 12 марта поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Юбилейной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 30-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала продукты питания.

В этот же день в магазине на Рижском проспекте росгвардейцами была задержана 38-летняя местная жительница, которая похитила из торгового зала продукты питания и косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

