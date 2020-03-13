Происшествия

Разобравшего стены вора нашла полиция в Усвятском районе

Полицейские нашли вора, который взломал оконную раму и разобрал стены на даче в Новой Деревне (Усвятский район). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Из дачного дома и бани он украл разное имущество, причиненный ущерб составил около пяти тысяч рублей. Подозреваемый был установлен в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 24-летний не работающий житель Усвятского района. Возбуждено уголовное дело. Похищенное обнаружено и изъято.

Также, по версии следствия, в городе Новоржеве 9 марта около 15:00 из квартиры дома по улице Германа свободным доступом были похищены мобильный телефон и планшет. В этом подозревается 40-летняя безработная местная жительница. Она дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе проведенного обыска похищенное изъято.