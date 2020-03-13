Происшествия

Более 100 тысяч рублей лишилась псковская пенсионерка после телефонного разговора

123 тысяч рублей лишилась 70-летняя псковичка после телефонного разговора с мошенником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 11 марта пожилой женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег завладел деньгами с ее банковской карты. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

А в Себежском районе в полицию обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила, что 12 марта ее обманул неизвестный. Женщина лишилась более четырех тысяч рублей. По версии следствия, мошенники взломали в социальной сети аккаунт ее знакомой, от лица которой и попросили одолжить денег. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«С учетом участившихся в области случаев дистанционного мошенничества полиция рекомендует жителям региона во избежание серьезных проблем не поддаваться на ухищрения нечистых на руку лиц, не предоставлять незнакомцам сведения персонального характера, а также реквизиты своих банковских карт», - отметили в ведомстве.