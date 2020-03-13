Происшествия

В фиктивной регистрации иностранцев подозревается жительница Пскова

Жительница Пскова подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

В ходе следствия по уголовным делам установлено, что не работающая 38-летняя псковичка фиктивно зарегистрировала в доме в деревне Михалево Псковского района двух иностранных граждан – приезжих из Таджикистана и Узбекистана. В настоящее время проводится расследование.

«Отметим, что приведенные факты отнюдь не единичные. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния», - добавили в ведомстве.