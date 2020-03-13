Происшествия

В Пскове будут судить болгарина за избиение представителей власти

Следственным отделом по Пскову следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Республики Болгария. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318 и ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, по версии следствия, в ночь на 31 января 2018 года обвиняемый, будучи остановленным на грузовом автомобиле сотрудником Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на стационарном контрольном пункте - 3 в Пскове, в ответ на требование предъявить регистрационные документы, трижды ударил государственного инспектора, причинив телесные повреждения.

Далее, в момент процедуры административного задержания большегруза с установкой на колеса специальных блокирующих устройств, обвиняемый взял из кабины монтировку и нанес ей множество ударов по различным частям тела двум государственным инспекторам, причинив им телесные повреждения. Затем, бросив машину, он скрылся за пределы Российской Федерации.

Болгарину заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего он был объявлен в федеральный и международный розыск.

Летом 2019 года предполагаемый злоумышленник задержан Интерполом в Румынии и экстрадирован в Россию для проведения следственных действий.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.