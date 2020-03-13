Происшествия

Великолучанка с младенцем отправилась в Псков к мужчине, с которым познакомилась в соцсетях, и безвестно исчезла

В пятницу, 13 марта, в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении жительницы города Великие Луки Пахомовой Анны Сергеевны, 18.09.1996 года рождения. По данному факту следственным отделом по г. Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка.

«Последний раз Пахомова А.С. выходила на связь с родственниками 6 марта 2020 года, когда вместе с ребенком грудного возраста мужского пола собиралась уезжать с г. Псков к мужчине, с которым познакомилась через социальные сети», - сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

Приметы: рост около 175 см, телосложение худощавое, волосы прямые, до плеч.

Лицам, располагающим сведениями о местонахождении разыскиваемой и ее ребенка, необходимо позвонить на дежурный телефон следственного управления: 8-911-360-10-92.