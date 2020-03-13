Происшествия

20-летний пскович попался на краже бытовой химии

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже из магазина. 13 марта находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала бытовую химию общей стоимостью 2694 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.