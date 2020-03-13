Происшествия

«Mitsubishi Lancer» горел рано утром на Рижском проспекте в Пскове

Автомобиль горел рано утром на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о возгорании в автомобиле «Mitsubishi Lancer» у дома на Рижском проспекте, 64а поступил на пульт дежурного в 5.21. Прибывшие сотрудники пожарной бригады оперативно ликвидировали возгорание.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, до прибытия пожарных возгорание увидел экипаж ДПС. Сотрудники ГИБДД увидели, что в машине спит человек, и вытащили его.