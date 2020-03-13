Происшествия

18-лентнего псковича поймали росгвардейцы на краже продуктов питания

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина. 13 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 18-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания общей стоимостью 3576 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.