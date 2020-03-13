Происшествия

Правоохранители продолжают поиски великолучанки с младенцем

Правоохранители продолжают поиски великолучанки с младенцем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 13 марта в полицию поступило сообщение об исчезновении жительницы Великих Лук Пахомовой Анны Сергеевны, 18.09.1996 года рождения.

Последний раз девушка выходила на связь с родственниками 6 марта 2020 года, когда вместе с грудным ребенком мужского пола собиралась уезжать в Псков к мужчине, с которым познакомилась через социальные сети.

Приметы: рост около 175 см, телосложение худощавое, волосы прямые, до плеч, крашенные в светлый цвет.

Лицам, располагающим сведениями о местонахождении женщины и ее ребенка, необходимо позвонить на дежурный телефон следственного управления СК РФ по Псковской области: 8-911-360-10-92 или в полицию по телефону 02.