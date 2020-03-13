Происшествия

Неисправность электропроводки стала причиной возгорания автомобиля на Рижском проспекте в Пскове

Техническая неисправность электропроводки стала причиной возгорания автомобиля на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рано утром 14 марта оперативным службам поступило сообщение о возгорании автомобиля «Mitsubishi» во дворе многоэтажного дома по Рижскому проспекту в Пскове. Первыми на место возгорания прибыли сотрудники Госавтоинспекции, полицейские

патрулировали соседние улицы. При осмотре машины стражи порядка заметили, что в иномарке находится спящий мужчина, а салон авто быстро наполняется дымом.

Инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Роман Березкин и лейтенант полиции Владислав Дмитриев

незамедлительно вытащили из охваченного пламенем автомобиля человека через открытую дверь, осмотрели его и вызвали экипаж скорой медицинской помощи и пожарных. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны быстро ликвидировали возгорание, не дав огню перекинуться на припаркованные рядом машины. По предварительной информации, сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает, мужчина поблагодарил полицейских за спасение.

Отметим, что старший лейтенант полиции Роман Березкин 19 февраля 2020 года вместе с напарником спас двух человек из горящей квартиры на улице Металлистов. Сотрудники полиции помогли выйти с четвертого этажа дома, где и начался пожар, надышавшимся угарным газом 46-летнему мужчине и 59-летней женщине, а всего стражам порядка совместно с сотрудниками МЧС удалось эвакуировать около 30 жильцов многоэтажки.

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