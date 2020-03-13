Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Легендарный БГ в Пскове!
Ангарский дом для псковичей
Подарки Для настоящих мужчин
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
Парк для людей, попавших в беду
 
 
 
ещё Происшествия 13.03.2020 14:112 В Пскове будут судить мужчину, убившего во время секса подругу и спрятавшего ее тело за диван 14.03.2020 15:090 Неисправность электропроводки стала причиной возгорания автомобиля на Рижском проспекте в Пскове 14.03.2020 12:470 Правоохранители продолжают поиски великолучанки с младенцем 14.03.2020 11:533 18-летнего псковича поймали росгвардейцы на краже продуктов питания 14.03.2020 10:330 «Mitsubishi Lancer» горел рано утром на Рижском проспекте в Пскове 14.03.2020 10:060 20-летний пскович попался на краже бытовой химии
 
 
 
Самое популярное 13.03.2020 11:3914 Уголовное дело возбуждено в отношении главы Палкинского района Евгения Седова 12.03.2020 15:019 Александр Нестерук: Вероятность того, что инфекция коронавируса будет в Пскове, есть 12.03.2020 15:4911 Коронавирус. Паника!? 11.03.2020 21:5813 Члены семей погибших бойцов 6-й роты будут получать свыше 65 тысяч рублей ежемесячно 11.03.2020 10:025 В Локнянском районе внук убил бабушку из-за отказа дать деньги
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Неисправность электропроводки стала причиной возгорания автомобиля на Рижском проспекте в Пскове

14.03.2020 15:09|ПсковКомментариев: 0

Техническая неисправность электропроводки стала причиной возгорания автомобиля на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Рано утром 14 марта оперативным службам поступило сообщение о возгорании автомобиля «Mitsubishi» во дворе многоэтажного дома по Рижскому проспекту в Пскове. Первыми на место возгорания прибыли сотрудники Госавтоинспекции, полицейские
патрулировали соседние улицы. При осмотре машины стражи порядка заметили, что в иномарке находится спящий мужчина, а салон авто быстро наполняется дымом.

Инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Роман Березкин и лейтенант полиции Владислав Дмитриев
незамедлительно вытащили из охваченного пламенем автомобиля человека через открытую дверь, осмотрели его и вызвали экипаж скорой медицинской помощи и пожарных. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны быстро ликвидировали возгорание, не дав огню перекинуться на припаркованные рядом машины. По предварительной информации, сейчас здоровью пострадавшего ничего не угрожает, мужчина поблагодарил полицейских за спасение.

Отметим, что старший лейтенант полиции Роман Березкин 19 февраля 2020 года вместе с напарником спас двух человек из горящей квартиры на улице Металлистов. Сотрудники полиции помогли выйти с четвертого этажа дома, где и начался пожар, надышавшимся угарным газом 46-летнему мужчине и 59-летней женщине, а всего стражам порядка совместно с сотрудниками МЧС удалось эвакуировать около 30 жильцов многоэтажки.

{{vrezka_news:371890}
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 160 человек
14.03.2020, 15:280 Фотофакт: Большегруз съехал в кювет в Псковском районе 14.03.2020, 15:090 Неисправность электропроводки стала причиной возгорания автомобиля на Рижском проспекте в Пскове 14.03.2020, 14:532 В Псковской области стартует первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 14.03.2020, 14:300 Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
14.03.2020, 14:121 Путин подписал закон о поправке к Конституции РФ 14.03.2020, 14:104 Работникам Пустошкинского районного центра культуры объявили о сокращениях 14.03.2020, 13:460 Теплицы, обои, люстры, электроинструмент: скидки марта на «Стройбазе на Алмазной» 14.03.2020, 13:260 Минпросвещения рекомендует всем школам перейти на дистанционное обучение
14.03.2020, 13:200 Онегин об Онегине: «Михайловское» приглашает на лекции сотрудников Эрмитажа 14.03.2020, 13:070 Псковские юристы поделились опытом реализации социальных проектов в Архангельске 14.03.2020, 12:470 Правоохранители продолжают поиски великолучанки с младенцем 14.03.2020, 12:300 СФ утвердил решения всех регионов о поддержке поправок в Конституцию
14.03.2020, 12:142 Мистическая писательница из Белоруссии поиграет с псковичами в «Книгаполию» 14.03.2020, 11:533 18-летнего псковича поймали росгвардейцы на краже продуктов питания 14.03.2020, 11:360 Сотрудники опочецкого ГИБДД призывают автомобилистов осторожнее ездить по «снежной каше» 14.03.2020, 11:267 Российским сенаторам запретили поездки за рубеж из-за коронавируса
14.03.2020, 11:170 Консультационная служба Псковской области проводит консультирование родителей по вопросам воспитания и образования детей 14.03.2020, 10:590 «Создаем будущее»: 200 дней до Всероссийской переписи населения 14.03.2020, 10:437 Дети вырыли блиндаж на территории национального парка «Себежский» 14.03.2020, 10:330 «Mitsubishi Lancer» горел рано утром на Рижском проспекте в Пскове
14.03.2020, 10:3221 Марина Борисенкова о поправках в Конституцию: Мне хочется быть мамой, а не родителем №1 14.03.2020, 10:060 20-летний пскович попался на краже бытовой химии 14.03.2020, 10:030 ДТП произошло утром на площади Ленина 14.03.2020, 09:551 У Псковского отделения Союза художников истек срок аренды помещения на Ленина, 1
14.03.2020, 09:200 Аукционы на поставку специализированной лесопожарной техники объявлены в Псковской области 14.03.2020, 08:590 Первую родительскую субботу Великого поста отмечают сегодня православные 13.03.2020, 22:5414 Куратор Псковской области в правительстве считает снижение курса рубля плюсом 13.03.2020, 22:318 Доктор Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
13.03.2020, 21:550 Профилактические мероприятия МЧС прошли в Пскове 13.03.2020, 21:240 Мишустин назначил председателя Фонда обязательного медицинского страхования 13.03.2020, 20:522 Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой 13.03.2020, 20:431 Великолучанка с младенцем отправилась в Псков к мужчине, с которым познакомилась в соцсетях, и безвестно исчезла
13.03.2020, 20:035 Автор инсталляции «Россия» на набережной в Пскове помещена на карантин по коронавирусу 13.03.2020, 19:380 Проблему бесхозных инженерных сетей обсудили в Пскове 13.03.2020, 19:215 Псковский обком КПРФ утвердил кандидатуры первых секретарей райкомов 13.03.2020, 18:5913 Пресс-секретарь Путина оценил влияние коронавируса на голосование по поправкам в Конституцию
13.03.2020, 18:500 900 россиян захотели стать космонавтами 13.03.2020, 18:280 В Пскове отметили очередную годовщину образования уголовно-исполнительной системы 13.03.2020, 18:181 Опыт Псковской области в патриотическом воспитании молодежи планируют распространить на другие регионы России 13.03.2020, 18:1831 В «Титан-Полимере» прокомментировали коллективный иск об отмене разрешения на строительство своего завода
13.03.2020, 18:102 В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги 13.03.2020, 17:550 В субботу в Псковской области на дорогах возможна гололедица 13.03.2020, 17:420 Псковичи могут пройти медосмотр в мобильном ФАПе у «Маяка» 13.03.2020, 17:420 На водоемах Псковской области вводится запрет движения на моторных плавательных средствах
13.03.2020, 17:331 Квартиры двух псковичей-должников проданы на торгах 13.03.2020, 17:290 Минздрав: Нарушителям карантина грозит уголовная ответственность 13.03.2020, 17:255 Общественники 9 стран просят у псковского губернатора содействия в решении вопроса сохранения Анастасьевской часовни 13.03.2020, 17:201 Президент Бразилии заразился коронавирусом
13.03.2020, 17:112 Роспотребнадзор рассказал, как улучшить качество сна 13.03.2020, 17:020 В фиктивной регистрации иностранцев подозревается жительница Пскова 13.03.2020, 17:010 В Пскове состоялось торжественное награждение сотрудников УФСИН 13.03.2020, 16:551 Интерактив: Жители Завокзалья откачивают воду вместо насосной станции
13.03.2020, 16:531 Псков принимает участие в проекте Союза русских ганзейских городов 13.03.2020, 16:530 Прохождение медико-социальной экспертизы для инвалидов станет проще благодаря инициативе «Единой России»  13.03.2020, 16:485 Ульяна Михайлова: Социальные завоевания, которых добились независимые профсоюзы РФ, необходимо закрепить конституционно 13.03.2020, 16:370 Более 100 тысяч рублей лишилась псковская пенсионерка после телефонного разговора
13.03.2020, 16:340 Псковичи могут приобрести билеты на спектакли апрельской театральной афиши в марте за половину стоимости 13.03.2020, 16:280 В Псковстате рассказали о результатах финансовой деятельности организаций региона за 2019 год 13.03.2020, 16:220 Псковский обком профсоюза работников жизнеобеспечения поздравляет работников ЖКХ с наступающим профессиональным праздником 13.03.2020, 16:215 Интересы жителей Залитских островов будут отстаивать на законодательном уровне
13.03.2020, 16:170 Фальшивые 5 тысяч поступили из магазина в финучреждение Великих Лук 13.03.2020, 16:167 На отсутствие в аптеках города медицинских масок жалуются жители Пскова 13.03.2020, 16:131 Начался кастинг на конкурс «Миссис бабушка Псков 2020» 13.03.2020, 16:124 В Пскове будут судить болгарина за избиение представителей власти
13.03.2020, 16:060 Концерт группы «Анимация» состоится в Пскове завтра 13.03.2020, 15:540 Раздел, посвященный коронавирусу, появился на сайте Минздрава 13.03.2020, 15:503 Потенциальный инвестор представил губернатору возможные варианты по созданию экотехнопарка в Псковской области 13.03.2020, 15:480 По итогам встречи с жителями Себежа депутаты Госдумы подготовили законопроект
13.03.2020, 15:440 Поздравление секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака получил псковский ветеран 13.03.2020, 15:415 Все регионы поддержали закон о внесении изменений в Конституцию 13.03.2020, 15:331 На падающее дерево наехал водитель «Рено» в Великих Луках 13.03.2020, 15:310 Разобравшего стены вора нашла полиция в Усвятском районе
13.03.2020, 15:290 Акцию «Псков - территория безопасности» провели полицейские 13.03.2020, 15:100 Региональный Росреестр провел рабочую встречу с кадастровыми инженерами 13.03.2020, 15:032 Получить неповторимые эмоции в аквапарке «Акваполис» приглашают псковичей 13.03.2020, 14:536 Две важные для молодежи поправки в Конституцию отметил островский депутат
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.