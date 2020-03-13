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Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Иркутской области

14.03.2020 20:40|ПсковКомментариев: 0

Пожар произошел частном жилом доме в городе Тайшет Иркутской области, сообщает «Интерфакс».

В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили в доме тела четырех детей в возрасте 11 месяцев, трех, четырех и шести лет.

Следователи работают на месте пожара. Установлено, что в момент возгорания мать детей находилась во дворе, кормила домашний скот. Где был отец, сейчас выясняется. Семья характеризуется положительно, на учете не состоит.

Возбуждено уголовное дело статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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