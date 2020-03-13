Происшествия

Нашлась пропавшая с младенцем великолучанка

Нашлась великолучанка, пропавшая после того, как с 4-месячным младенцем отправилась в Псков к мужчине, с которым познакомилась в соцсетях.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, после серии публикаций в СМИ о ее розыске, женщина вышла на связь, рассказала, что с ней все в порядке, и назвала населенный пункт в Псковской области, в котором она сейчас находится.

Напомним, 13 марта в полицию поступило сообщение об исчезновении жительницы Великих Лук Анны Пахомовой, 1996 года рождения.

Последний раз девушка выходила на связь с родственниками 6 марта 2020 года, когда вместе с грудным ребенком мужского пола собиралась уезжать в Псков к мужчине, с которым познакомилась через социальные сети.