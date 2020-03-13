Происшествия

От лже-банкиров пострадали псковичка и великолучанка

14 марта две жительницы Псковской области стали жертвами неустановленных лиц, которые предлагали женщинам обезопасить их банковские карты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, в полицию обратилась 29-летняя псковичка, которая рассказала, что на ее мобильный телефон поступил вызов с номера телефона, зарегистрированного в Москве. Звонивший представился сотрудником службы безопасности известного банка и сообщил, что мошенник хочет завладеть денежными средствами девушки и хочет несанкционированно снять деньги со счета. В результате общения потерпевшая лишилась 80 тысяч рублей.

Такой же звонок поступил и 40-летней великолучанке. Мошенникам удалось похитить с ее счета почти 40 тысяч рублей.

В настоящее время полицией по данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ.

С учетом участившихся в области случаев дистанционного мошенничества полиция рекомендует жителям региона во избежание серьезных проблем не поддаваться на ухищрения нечистых на руку лиц, не предоставлять незнакомцам сведения персонального характера, а также реквизиты своих банковских карт.