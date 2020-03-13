Происшествия

ВАЗ подожгли во дворе дома на улице Текстильной в Пскове

13 марта в 16.12 во дворе дома на улице Текстильной в Пскове загорелся автомобиль ВАЗ-2112. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огнем поврежден салон автомашины на площади 0,5 кв. метра. Предварительно, причиной возгорания стал поджог.

По предварительным данным, причиной пожара, который произошел в автомашине «Мицубиси Лансер» рано утром 14 марта во дворе многоэтажного дома по Рижскому проспекту в Пскове, стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Огнем по всей площади поврежден моторный отсек. Напомним, в горящем автомобиле находился спящий мужчина. Его спасли прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции.