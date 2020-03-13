Происшествия

Коров, овец и свиней спасли при ночном пожаре в скотном дворе в островском Подмогилье

В 01.57 16 марта поступило сообщение о возгорании в скотном дворе в деревне Подмогилье Островского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара огнем повреждена кровля на площади 150 кв. метров, выгорело деревянное помещение по всей площади.

От огня спасены дом, две надворные постройки, 20 коров, 3 теленка, 9 овец и 39 свиней.

По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в строении.

По этой же причине в 01.24 16 марта произошло возгорание в жилом доме на улице Автозаводской в городе Пскове. В двухквартирном жилом доме в коридоре огнем повреждена стена площади 2 кв. метра, обуглен потолок.