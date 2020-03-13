Происшествия

Из-за поджога произошел пожар в доме в псковской деревне Лопатово

В 23.01 14 марта поступило сообщение о возгорании в квартире в двухэтажном жилом доме в деревне Лопатово в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в комнате огнем поврежден пол на площади 1 кв. метр. Предварительно, поджог стал причиной пожара.

В 12.32 15 марта поступило сообщение о возгорании в дачном доме в СНТ «Лесное» в Псковском районе. В дачном доме огнем повреждена стена на площади 2 кв. метра. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.