Происшествия

Артснаряд обезвредили спасатели в Кунье

Четыре взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны найдены в Псковской области за прошедшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, 13 марта вблизи деревни Апанькино Островского района были обнаружены два 152-миллиметровых артснаряда. С опасными находками работала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Их великолукские коллеги в пятницу обезвредили 120-миллиметровую минометную мину около деревни Насва Новосокольнического района, а в воскресенье - на улице Дальней в поселке Кунья 122-миллиметровый артснаряд.