Происшествия

Четыре месяца проведет за решеткой красногородец за покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище

Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, из материалов уголовного дела следует, что житель Красногородска, употребив спиртные напитки, решил подзаработать путем сбора металла в близлежащей деревне. Прибыв на место, мужчина приметил дом, в котором явно отсутствовали хозяева, и решил, что сможет собрать лом металла, находящийся в его помещениях. Таким образом, гражданин не только совершил кражу имущества, но и незаконно проник в жилище. Однако обстоятельства дела пошли не в пользу мужчины, и вскоре правоохранительные органы выявили преступника.

В ходе судебного следствия установлено, что ранее житель района уже был привлечен к уголовной ответственности, однако, как показала данная ситуация, выводов для себя сделать так и не смог.

Подсудимый вину в содеянном признал и раскаялся. С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 4 месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу и не был обжалован.