Происшествия

Пьяных водителей ВАЗа и ГАЗа остановили псковские полицейские

Полиция установила нетрезвых водителей в Бежаницком, Стругокрасненском и Пушкиногорском районах. Все автомобилисты ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, вечером 14 марта у дома по улице Философовой в деревне Красное Солнце полицейские остановили для проверки ВАЗ, которым управлял нетрезвый 32-летний житель поселка Бежаницы.

В Пушкиногорском районе днем 15 марта по дороге Пушкинские Горы - Велье на автомобиле «Ауди» ехал 52-летний местный житель. Выяснилось, что он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в поселке Струги Красные 14 марта около полуночи у дома по улице Советской стражи порядка остановили автомобиль ГАЗ-2705. За рулем находился 29-летний местный житель в нетрезвом виде.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.