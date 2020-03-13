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Происшествия

Псковичка решила сдать в аренду квартиру и стала жертвой мошенника

16.03.2020 11:18|ПсковКомментариев: 0

Мошенники ввели в заблуждение двух жительниц Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По версии следствия, 49-летняя псковичка разместила в интернете объявление о сдаче жилья в аренду, и 14 марта с ней созвонился неизвестный мужчина. Собеседник сообщил, что он со своей семьей хочет снять эту квартиру и готов, якобы, внести предоплату за полтора года вперед. Обманным путем звонивший установил реквизиты банковской карты женщины, а затем оформил на нее кредит.

В результате злоумышленник завладел деньгами в сумме 139 тысяч рублей. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, 24-летней псковичке позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств завладел с ее банковской карты деньгами в сумме 45 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«С учетом подобных фактов дистанционного мошенничества полиция рекомендует жителям региона во избежание серьезных неприятностей не поддаваться на ухищрения нечистых на руку лиц, не предоставлять незнакомцам сведения персонального характера, а также реквизиты своих банковских карт. Важно помнить и о мерах безопасности при заключении через интернет сделок по аренде жилья и осуществлении иных операций», - отметили в ведомстве.

Теги: #мошенники #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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