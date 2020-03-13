Пскович похитил из псковского магазина косметические средства

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, совершившего хищение из магазина.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Росгвардии, 14 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Советской сработала кнопка тревожной сигнализации.
Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала косметические средства.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.