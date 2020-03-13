Происшествия

Пенсионерка пострадал при пожаре в СНТ «Дачи ВЗВА»

В 10.18 16 марта поступило сообщение о возгорании в дачном доме в СНТ «Дачи ВЗВА» в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел дачный дом. В результате пожара пострадала хозяйка дома 1941 года рождения, она получила незначительное отравление продуктами горения, от госпитализации отказалась. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В 06.56 16 марта сгорел жилой дом в деревне Плодопитомник в Островском районе. Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в доме.

В 21.20 16 марта в двухкомнатной квартире в доме на проспекте Гагарина в городе Великие Луки в одной из комнат огнем повреждены пол, обои, кровать, сгорело кресло, закопчено. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 03.40 17 марта сгорел жилой дом в деревне Блынки в Гдовском районе. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.