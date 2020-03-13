Происшествия

Житель Гдовского района наказан за незаконную вырубку черной ольхи

Гдовский районный суд удовлетворил иск Псковского природоохранного межрайонного прокурора о взыскании с местного жителя ущерба, причиненного лесному фонду РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что в декабре 2019 года мужчина, находясь на землях лесного фонда между деревнями Раскопель и Драготина, с целью заготовки древесины для нужд отопления незаконно вырубил 33 черных ольхи. Этим он причинил ущерб лесному фонду РФ в размере 41 тыс. 83 рубля.

«В силу положений Лесного Кодекса Российской Федерации основанием для использования лесов в целях заготовки древесины гражданами является договор купли-продажи лесных насаждений. Вместе с тем, в нарушение указанных положений законодательства мужчиной осуществлена рубка лесных насаждений в отсутствие необходимых документов», - отметили в ведомстве.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона РФ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» физические лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме.