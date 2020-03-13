Происшествия

Великолучанин заказал у мошенников партию электроплит на 170 тысяч рублей

Житель Великих Лук заказал партию электроплит у мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

47-летний горожанин на одном из сайтов в интернете заинтересовался объявлением некоей фирмы из Санкт-Петербурга о продаже электроплит. Связался по телефону с продавцом, уточнил условия сделки, время доставки и заказал 35 электроплит для дальнейшей реализации.

Мужчина перечислил на указанный ему расчетный счет около 170 тысяч рублей. Но после этого на контакт с ним представители фирмы выходить перестали. Заказанных электроплит он так и не дождался, после чего обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту проводится проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства произошедшего.

А в городе Печоры 71-летняя пенсионерка сообщила в полицию о том, что 12 марта ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом предотвращения несанкционированного списания средств завладел с ее банковской карты деньгами в сумме 10 тысяч рублей.

Еще одна 72-летняя женщина пострадала в результате дистанционного мошенничества в Себеже. Неизвестный злоумышленник 16 марта под предлогом съема квартиры завладел 48 тысячами рублей, принадлежавшими пенсионерке.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

«В этой связи необходимо отметить, что с разными проявлениями мошенничества в последнее время приходится сталкиваться, к сожалению, все чаще. И поэтому полиция призывает жителей региона проявлять предельную бдительность и осмотрительность в общении с незнакомцами, особенно в интернете. А при заключении в Сети сделок купли-продажи нужно иметь дело не с фирмами-однодневками, а ориентироваться прежде всего на компании, которые уже не один год представлены на рынке и заслужили репутацию надежных партнеров», - отметили в ведомстве.

При возникновении подобных проблемных ситуаций псковичам рекомендуют незамедлительно обращаться в полицию. «Причем, как нередко выясняется, большинство потерпевших были хорошо осведомлены о случаях мошенничества. И, тем не менее, поддались на уловки нечистых на руку лиц», - добавили в УМВД.