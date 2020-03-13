Происшествия

Триста часов обязательных работ назначено жителю Себежа за оскорбление росгвардейца

Прокуратурой Себежского района поддержано государственное обвинение в отношении жителя Себежского района, который обвиняется в том, что он публично оскорбил представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

В соответствии с приказом врио начальника Федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области» потерпевший назначен на должность полицейского-водителя группы полиции в городе Себеж.

6 января в 23:34 потерпевшему, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, поступило сообщение о противоправных действиях возле магазина «Каравай», расположенного на улице 7-го Ноября, дом 72. По прибытию в период времени с 23:34 до 23:50, житель Себежского района в присутствии посторонних граждан выражался грубой нецензурной бранью в адрес потерпевшего и на требования полицейского-водителя прекратить свои противоправные действия не реагировал. В связи с этим потерпевшим в отношении жителя Себежского района была применена физическая сила и наручники.

Житель Себежского района не желая быть привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, продолжил высказывать в адрес сотрудника Росгвардии множественные слова и словосочетания в неприличной и грубой нецензурной форме, которыми унизил его честь и достоинство, как человека и представителя власти, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих обстоятельств, житель Себежского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов.