До 6 лет тюрьмы может получить житель Печорского района за кражу с карты более 600 тысяч рублей

Прокурор Печорского района признал законным и обоснованным постановление следователя СО МО МВД России «Печорский» о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств с банковского счета местного жителя в крупном размере.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Печорского района, установлено, что 27 февраля неустановленное лицо осуществило незаконные операции по переводу денежных средств с банковского счета, зарегистрированного на имя местного жителя, похитив тем самым денежные средства в крупном размере на сумму 657 000 рублей.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ.
Санкция ч.3 ст.158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.