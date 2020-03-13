Происшествия

Коптильный цех рыбзавода загорелся в Псковском районе

Коптильный цех рыбзавода горел 17 марта в 4.52 в деревне Щиглицы Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, пожар случился из-за аварийного режима работы электродвигателя вентиляции, повреждена кровля на площади 6 квадратных метров.

Кроме того, вчера в 9.47 из-за неосторожного обращения с огнем произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома по Рижскому проспекту, 85а в Пскове. В коридоре огнем повреждены стена и пол, помещения закопчены.

В 9.53 сгорел жилой дом в деревне Кириллово Пушкиногорского района. Причина - неосторожное обращение с огнем при курении.

Сегодня в 2.27 на улице Ставского в городе Невеле из-за короткого замыкания электропроводки начался пожар в нежилом доме. Сгорела кровля, дом выгорел изнутри по всей площади.