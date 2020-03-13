Происшествия

Полицией раскрыто убийство мужчины, обнаруженного на месте пожара в Черехе

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в убийстве задержан безработный мужчина. Как сообщалось ранее, 25 февраля текущего года после тушения пожара в хозяйственной постройке у дома в деревне Череха Ядровской волости Псковского района был обнаружен труп гражданина 1977 года рождения с телесными повреждениями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками ОМВД России по Псковскому району и Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, установлена личность подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Это – 39-летний не работающий, ранее судимый за кражи житель области. Фигурант задержан. По предварительным данным, убийство произошло на почве ссоры, произошедшей в ходе совместного распития спиртного.

Смотрите также На месте пожара в Псковском районе обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти

В настоящее время Псковским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области в рамках возбужденного уголовного дела проводятся необходимые следственные действия.