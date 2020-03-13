Происшествия

Пскович пытался похитить продукты из магазина на Рижском проспекте

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 17 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 25-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.