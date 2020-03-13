Происшествия

Жители Псковской области доверились мошенникам и лишились около ста тысяч рублей

Жители Пскова, Великих Лук и Псковского района поддались на уловки лже-сотрудников банков и лишились около ста тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 37-летней псковичке 16 марта позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств завладел с ее банковской карты деньгами в сумме около 55 тысяч рублей.

Другая 38-летняя жительница областного центра 17 марта в подобной ситуации не досчиталась на своей банковской карте более 15 тысяч рублей. А в Великих Луках горожанину, 1978 года рождения, тоже позвонил мнимый банковский служащий и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег завладел с его банковской карты более 12 тысячами рублей. В результате аналогичной мошеннической схемы потерял 15 тысяч рублей и житель Псковского района, 1957 года рождения. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

В этой связи полиция напоминает жителям региона, что во избежание серьезных неприятностей при общении с незнакомцами в Интернете нужно не забывать об осторожности, не сообщать свои персональные данные и реквизиты банковских карт.